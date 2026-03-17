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Finte vaccinazioni per ottenere il Green Pass, il comico Pippo Franco a processo: «Falso in atto pubblico»

17 Marzo 2026 - 13:02 Alba Romano
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Anche la moglie, il figlio e altre 15 persone, tra cui il medico di base, sono stati rinviati a giudizio nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma

Il comico Pippo Franco, insieme alla moglie Maria Piera Bassino e al figlio Gabriele, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di «falso in atto pubblico» nell’ambito di un’inchiesta sui Green Pass irregolari. A darne notizia è il Messaggero. Secondo la procura, l’attore e i suoi familiari avrebbero utilizzato certificazioni vaccinali false per ottenere il documento che ha consentito la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia. Con loro andranno a processo altre 15 persone, tra cui il medico di base Natale Cirino Aveni, accusato di aver inserito dati falsificati nel sistema sanitario della Regione Lazio per attestare vaccinazioni mai effettuate.

L’inchiesta

L’indagine, condotta dai carabinieri del Nas, è partita da una discrepanza tra le dosi di vaccino dichiarate e quelle effettivamente disponibili nello studio del medico, situato ai Colli Albani. Da qui sarebbe emerso un sistema che consentiva a soggetti non vaccinati di ottenere comunque la certificazione. In particolare, tra il 29 luglio e il 19 agosto 2021, il medico – «d’accordo» con il comico e i suoi familiari più stretti, secondo l’accusa – avrebbe «predisposto certificazioni fittizie e inserito i relativi dati nel sistema regionale». Un meccanismo analogo sarebbe stato utilizzato anche per il Green Pass rafforzato legato alla terza dose – riporta la Repubblica -: il 20 gennaio 2022, sempre secondo la procura, i tre avrebbero «indotto in errore il personale della Asl sulla reale somministrazione delle prime due dosi».

La difesa del comico

Le accuse dovranno ora essere verificate in sede processuale. Il comico – che ha compiuto 85 anni lo scorso settembre – ha sempre respinto tutte le accuse. I legali della famiglia, gli avvocati Benedetto Stranieri e Paolo Gallinelli, hanno inoltre dichiarato di aver «già esposto le proprie posizioni» e di essere pronti a difendersi nel processo, sottolineando che «non esiste alcuna prova a carico dell’attore e dei suoi familiari».

Foto copertina: ANSA | Pippo Franco durante la promozione dello spettacolo “E io pago” del 2007

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