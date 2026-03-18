Referendum giustizia, Schlein a Napoli per il No: Ce la giochiamo all'ultimo voto – Il video
(Agenzia Vista) Napoli, 17 marzo 2026 "Stiamo attraversando tutto il Paese da molte settimane. Vi chiedo ogni sforzo, ce la giochiamo davvero all’ultimo voto, contattate 5-10 persone in rubrica che non sanno come votare, per difendere i principi fondamentali della Costituzione", lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, nella tappa napoletana del tour del PD per il ‘No’ al referendum sulla giustizia. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev