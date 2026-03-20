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Gratta e vinci, lite tra due fidanzati. Lei deposita il biglietto vincente in banca e non torna più a casa

20 Marzo 2026 - 13:40 Stefania Carboni
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gratta e vinci lite fidanzati
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L'uomo aveva comprato il biglietto e davanti alla cassa aveva scherzato con la compagna: «Oggi è l’otto marzo, invece della mimosa ti regalo questo». Il caso a Carsoli

Una coppia ha vinto 500mila euro in gratta e vinci alla ricevitoria del Bar Renato che si trova nel centro commerciale di Carsoli, nell’aquilano. Lei avrebbe depositato il biglietto in una banca della zona, ma non sarebbe però più tornata a casa dal compagno, che l’aspettava per festeggiare. La storia dei fidanzati, di nazionalità rumena e oggi in lite, la racconta oggi Il Messaggero.

Alla faccia del regalo

Correva l’8 marzo. Davanti alla cassa, spiega il signor Renato al quotidiano, lui paga quello che sarà il biglietto vincente, un Color Puzzle, e subito dopo lo cede a lei. E scherza: «Oggi è l’otto marzo, festa delle donne, invece della mimosa ti regalo questo Gratta e Vinci». Poi la scoperta. «Non lo dico per la privacy e perché ho fatto una promessa a questa persona. Questa persona non è certo una sprovveduta, mi ha fatto vedere il biglietto, mi ha detto se era davvero come aveva capito, cioè che aveva vinto 500 mila euro. Ho controllato due volte e ho visto che era proprio come diceva», spiega Renato, il gestore.

Lui ha intenzione di rivolgersi ai carabinieri

Da qui però il dramma. La vincita rischia di separare quella che sembrava una coppia innamorata e convivente. «L’ho cercata più volte ma non sono riuscito a raggiungerla telefonicamente», avrebbe raccontato ad amici il fidanzato spaesato. E l’uomo sarebbe intenzionato a rivolgersi ai carabinieri se la compagna non si farà viva nei prossimi giorni. Intanto, riporta il Messaggero, al Bar Renato sono passati in tanti, chiedendo l’evolversi del caso. «Volevano sincerarsi – ha precisato il proprietario al quotidiano – se la vincita era vera e molti hanno chiesto chi fossero i fortunati, ma per la privacy mi sono astenuto a rispondere».

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