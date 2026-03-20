Meloni su blocco ungherese ad aiuti all'Ucraina: Situazione risolvibile, serve flessibilità – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2026 "Ovviamente la gran parte della discussione è ruotata attorno al blocco che c'è sul prestito da 90 miliardi da parte ungherese. Anche qui ho letto delle ricostruzioni abbastanza bizzarre su quello che avrei detto, e quindi condivido volentieri con voi quello che ho ribadito, perché l'avevo già detto. Io credo che la situazione sia risolvibile. Credo che per risolverla serva flessibilità, diciamo da entrambe le parti. E quindi da una parte è necessaria, dal mio punto di vista, la riapertura del gasdotto di Druzhba e dall'altra, in automatico, si sbloccano anche i 90 miliardi", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del Consiglio Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev