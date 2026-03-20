Meloni su caro carburante: Ok del Consiglio Europeo a misure nazionali urgenti – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2026 "Alla fine, dopo una lunga discussione, siamo riusciti a far entrare nelle conclusioni del Consiglio la possibilità di dare vita a misure nazionali urgenti che riescano a mitigare l'impatto delle varie componenti nella formazione del prezzo dell'elettricità, ETS compreso, il che chiaramente ci consente da lunedì di lavorare con la Commissione sulla base del nostro decreto bollette. E questo nell'immediato per noi era importantissimo. Dopodiché, sul medio termine, ovviamente c'è il tema della revisione di ETS. Io penso che questo confronto oggi sia stato molto utile, molto lungo ma molto utile, anche per aiutarci tra Stati membri a capire ciascuno la posizione dell'altro", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del Consiglio Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev