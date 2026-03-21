Arnold Schwarzenegger ricorda Chuck Norris: «Era un tipo tosto, nella vita reale come a Hollywood»

L’attore Arnold Schwarzenegger ha ricordato sui social Chuck Norris, scomparso a a 84 anni dopo un improvviso malore. Su X l’ex governatore della California ha espresso tutta la sua gratitudine per «aver potuto lavorare con lui in diversi modi nel corso degli anni, dalla promozione del fitness alla condivisione dello schermo. Era un tipo tosto, nella vita reale come a Hollywood. La sua leggenda vivrà per sempre con noi. Il mio pensiero va alla sua famiglia».

Chuck was an icon.



I am grateful that I was able to work with him in multiple ways over the years, from promoting fitness to sharing the screen together. He was a badass, in real life and in Hollywood.



His legend will be with us forever. My thoughts are with his family. — Arnold Schwarzenegger (@Schwarzenegger) March 20, 2026

Tra le occasioni in cui i due attori hanno condiviso il set, i fan ricordano soprattutto quella del 2012 con “I mercenari 2 – The Expendables”, diretto da un altro mito come Sylvester Stallone. Norris aveva interpretato un ruolo secondario, Booker, un ex mercenario ritenuto morto. E aveva potuto incrociare alcuni tra i nomi più leggendari del cinema d’azione come Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Jason Statham, Jet Li, Terry Crews e Randy Couture.