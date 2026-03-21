Faceva le recensioni delle messe su TikTok: indagato. Le accuse contro un 31enne: la sua reazione davanti alla procura – I video

Qualcuno ha denunciato il 31enne di Ravenna, che non si è perso d'animo ed è passato a recensire prima gli avvocati e poi direttamente il palazzo di Giustizia

Taylor Ragazzini, 31 anni, ravennate, su TikTok si fa chiamare Taylorismo e ha quasi 10mila follower con oltre 200mila visualizzazioni. La sua specialità per un periodo è stata entrare nelle chiese di Ravenna e recensire le messe con toni ironici, a volte in stile telecronaca sportiva. Tra dicembre e gennaio ha pubblicato sei video in cui descrive gli edifici sacri partendo dall’esterno per poi proseguire dentro, durante le funzioni, senza mai interrompere le celebrazioni. Il risultato è un’indagine per offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone e di cose, ai sensi degli articoli 403 e 404 del codice penale.

Perché il tiktoker Taylorismo è finito sotto indagine

Come riportato dal Resto del Carlino e dal Corriere di Romagna, non si sa ancora quale dei sei video abbia fatto scattare l’iscrizione nel registro degli indagati, né chi abbia presentato la segnalazione agli inquirenti. I filmati sono sei, pubblicati tra dicembre e gennaio scorsi. Ma sulla piattaforma non sarebbero più visibili. Per questo tipo di reato, una volta avviato il procedimento, si prosegue d’ufficio. Il 31enne è difeso dall’avvocato Giovanna La Mela. . «Ma sono il tuo recensitore di messe, valuteremo la location», esordisce lui prima di offrire un interno della chiesa in cui, senza mai disturbare la funzione, «valutiamo le panche: scricchiolamento leggero e soffice». Poi si arriva «all’outofit del prete». Altra chiesa dove «è l’ora della santa messa, rito bizantino in lingua ucraina, se non prendo le botte oggi, freestyle del parroco: va avanti per 30 minuti». Altra recensione «con termini calcistici». Ce n’è un’altra ancora con «termini di Harry Potter». Quando il sacerdote fa oscillare il turibolo con l’incenso, il 31enne dice che per quello c’è la «finale di coppa dei mondiali di Quidditch». E poi ci sarebbero state altre battute sulle ostie.

La reazione del tiktoker: recensisce anche il palazzo di giustizia di Ravenna

Ragazzini ha reagito a modo suo, restando in personaggio. Ha girato un paio di video davanti al palazzo di giustizia di Ravenna, trattandolo come una nuova “location” da recensire. «Mi sono stati presi tutti i video e verranno valutati da un tribunale competente», ha detto alla fine del filmato, aggiungendo: «Video assolutamente ironico, non vuole offendere nessuno».