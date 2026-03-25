«Mi sento male, ci ho provato», Rosalia gela i fan di Milano: il concerto si ferma a metà, lei lascia il palco – Il video

L'artista spagnola ha dovuto interrompere il concerto al Forum di Assago, sold out per la sua unica data italiana. La delusione del pubblico dopo che la cantante ha dovuto ammettere di non riuscire più a continuare

La serata si è interrotta bruscamente, come peggio non poteva andare per i fan di Rosalia, che al Forum di Assago ha dovuto sospendere il concerto a metà. Su quattro atti previsti, la cantante è riuscita a farne appena due. Tutta colpa di un improvviso malore. Visibilmente in difficoltà, Rosalia ha parlato direttamente al pubblico: «Mi sento male. Ho provato ad andare avanti ma devo interrompere lo show. Ho spinto lo show ma devo fermarmi fisicamente, non posso continuare, ho fatto del mio meglio». Poi ha aggiunto: «Mi dispiace tantissimo Milano perché volevo che lo show andasse fino alla fine». Al momento non sono note né le sue condizioni di salute né eventuali aggiornamenti sul recupero della data.

Chi è Rosalía, dalla periferia di Barcellona a star globale

Rosalía Vila Tobella, nata nel 1993 vicino Barcellona, ha costruito una carriera che parte dal flamenco pedr arrivare molto più lontano della tradizione artistica spagnola. A 13 anni, ha raccontato in più occasioni, in un pomeriggio qualunque in un parco della periferia barcellonese, sente uscire da uno stereo una musica viscerale e drammatica: è il flamenco, e da quel momento non la lascerà più. Per anni lo studia con rigore, fino a laurearsi nel 2017 alla Scuola di Musica della Catalogna con José Miguel Vizcaya, tra i massimi esperti del genere. La sua tesi, ispirata a un romanzo del Tredicesimo secolo su una storia d’amore segnata dalla gelosia ossessiva, diventa poi il nucleo concettuale di El Mal Querer, secondo album uscito nel 2018 che la proietta nel circuito internazionale.

Da Los Ángeles a El Mal Querer: come Rosalía ha reinventato il flamenco

Il primo album, Los Ángeles, pubblicato nel 2017, è un lavoro cupo e minimalista, con arrangiamenti rigorosamente ispirati al flamenco tradizionale. L’atmosfera gravita tutta intorno a temi come morte e redenzione. Con El Mal Querer, un anno dopo, Rosalía fonde l’eredità del flamenco si fonde con la malinconia del debutto e con le sonorità del pop latinoamericano contemporaneo. Il risultato è un disco che scala le classifiche e ridefinisce i confini del genere, ancora aggrappato alle radici a cui non vuole mai rinunciare.