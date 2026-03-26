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Lasco (Dg Poste): La nostra strategia non cambia, continueremo a investire sulle persone – Il video

26 Marzo 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2026 “La nostra strategia è una e unica: investire sulle nostre persone. Con il Dottor Del Fante, in ogni occasione, ringraziamo i nostri colleghi: se oggi siamo arrivati a questo è anche e soprattutto grazie a loro, alla capacità, alla motivazione che hanno sempre dimostrato in questi anni di fare squadra, di fare sistema e di portare i risultati” ha spiegato il Direttore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, in un’intervista rilasciata al TG Poste. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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