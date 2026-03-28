Ultime notizie Crisi Usa - IranDaniela SantanchèDonald TrumpGoverno Meloni
POLITICAPunti di VistaVideo

'Apprezzo lo sforzo semantico', il referendum e dopo su Camera con Vista La7 di alexander jakhnagiev – Il video

28 Marzo 2026 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 Il voto e la settimana dopo il referendum raccontata su Camera con Vista su La7, il programma di Alexander Jakhnagiev in onda Domenica mattina alle 09.40 su La7 e in replica Lunedì e Martedì in terza serata . Prodotto da Agenzia Vista. Dietro le quinte e immagini inedite nella nuova puntata e non mancheranno gli iconici balletti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Vittorio Feltri al curaro su Giorgia Meloni: «reazione scomposta, ora deve votarsi a Sant’Antonio». E sulla Santanché: «a cena con lei pagavo io il conto»

2.

Il caso Thiel finisce al Copasir, ma il governo rifiuta di rispondere al Pd sui contratti con Palantir: “non possiamo”

3.

Marina Berlusconi si congratula con Stefania Craxi: «Quei due lassù staranno ridacchiando»

4.

Santanchè riparte dal Tala Beach, la spiaggia di lusso che imita il Twiga

5.

Conte attacca Meloni sulla spesa militare, Calenda replica: «Tu scodinzolavi dietro a Trump, sei inadatto a governare»