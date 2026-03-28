'Apprezzo lo sforzo semantico', il referendum e dopo su Camera con Vista La7 di alexander jakhnagiev – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 Il voto e la settimana dopo il referendum raccontata su Camera con Vista su La7, il programma di Alexander Jakhnagiev in onda Domenica mattina alle 09.40 su La7 e in replica Lunedì e Martedì in terza serata . Prodotto da Agenzia Vista. Dietro le quinte e immagini inedite nella nuova puntata e non mancheranno gli iconici balletti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev