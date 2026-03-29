Valditara fa visita alla prof accoltellata da un suo studente: «Le aggressioni stanno calando, ora vietiamo i social ai minori di 15 anni»

Il colloquio tra la docente e il ministro, avvenuto in ospedale a Bergamo, è durato quasi un'ora

Chiara Mocchi, la professoressa vittima dell’aggressione avvenuta mercoledì scorso alle scuole medie ‘Leonardo da Vinci’ di Trescore Balneario per mano di uno studente di 13 anni, ha ricevuto la visita del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. L’esponente del governo si è recato di persona all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per portare la sua solidarietà alla docente, che sta meglio e ha riferito di sentire la mancanza dei suoi studenti. Da quanto comunicano fonti vicine al ministro, Valditara ha ascoltato con attenzione le riflessioni della docente in un colloquio durato quasi un’ora.

La proposta di divieto dei social per gli under 15

Già nella serata di ieri, Valditara era intervenuto sul caso di Trescore Balneario: «Voglio dare un segnale di speranza – ha detto su Rai 2 – siamo passati da 53 aggressioni a docenti nel 2023-24, a 41 aggressioni tra il 2024-2025, a 30 quest’anno, calcolando sempre il numero verificatosi nei primi sette mesi dell’anno. Vuol dire che le misure stanno iniziando a funzionare. Noi vogliamo ridare autorevolezza ai docenti e ripristinare il rispetto verso la loro autorità, che deve essere un punto cardine nelle scuole». A tal proposito, il ministro ha sottolineato come, dopo il divieto del cellulare in classe, il governo ora voglia portare avanti la battaglia in Europa per «abolire l’accesso ai social ai minori di 15 anni».

I due fascicoli aperti dalla procura

Il tredicenne che alle 7.40 di mercoledì ha accoltellato la sua docente di francese è risultato essere un fruitore abituale di Telegram, la piattaforma dove ha trasmesso in diretta dal proprio smartphone l’aggressione alla sua insegnante. Avendo meno di 14 anni, lo studente non potrà affrontare un processo né essere condannato per quello che ha fatto. Ciononostante, la Procura per i minorenni di Brescia (che è competente anche per Bergamo) ha aperto sul caso due fascicoli, uno penale e uno civile, il primo per poter indagare sull’accaduto e il secondo per valutare provvedimenti nei confronti dello stesso giovane, che da mercoledì sera si trova in una struttura protetta.