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Celine Dion torna sul palco. Ecco i dieci concerti programmati a Parigi – Il video

30 Marzo 2026 - 22:57 Alba Romano
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L'annuncio con un video su Instagram. Si esibirà a La Défense Arena, la dove nel 2020 doveva esibirsi

Lo ha annunciato lei stessa, nel giorno del suo 58esimo compleanno: Celine Dion torna a cantare live. Programmati dieci concerti, tra settembre e ottobre 2026, presso La Défense Arena, a Parigi. La scelta del luogo non è casuale, proprio nello stesso posto la cantante avrebbe dovuto esibirsi nel 2020 con il “Courage World Tour”, fermato poi dalla pandemia Covid e poi cancellato per la sindrome che l’ha colpita.

La cantante da qualche giorno ha iniziato a condividere immagini della Tour Eiffel, con una frase: «Non so come dirlo…». Non solo, nella capitale francese sono apparsi manifesti con i titoli dei suoi brani più celebri, da “The Power of Love” a “My Heart Will Go On”. I fan insomma stavano solo aspettando l’ufficialità: Celine è tornata.

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