Caso Delmastro, la Dda di Roma: «Dietro le 5 Forchette i soldi del clan Senese»

Le indagini sulla società di cui è stato azionista anche l'ex sottosegretario alla Giustizia indicano un riciclaggio «finalizzato al controllo del territorio»

Mauro e Miriam Caroccia, indagati dalla Procura di Roma nel procedimento sulla società “Le 5 Forchette” di cui è stato azionista anche l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, hanno «trasferito e reinvestito» nella società proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico dei Senese. È quanto emerge dagli atti dell’indagine della Dda di Roma in cui si ipotizzano i reati di riciclaggio e intestazione fittizia dei beni. Una attività illecita aggravata dal fatto di averla «commessa al fine di agevolare l’associazione di stampo mafioso» facente capo al gruppo dei Senese. Secondo l’impianto accusatorio i due indagati, nel dicembre del 2024, hanno investito nella Srl al fine di «permettere al clan di accrescere e rafforzare la sua posizione sul territorio attraverso il controllo di attività economiche» e «di reinvestire i capitali illecitamente accumulati nel corso degli anni».