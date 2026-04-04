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«Ma quello è Riccardo Muti?», la sorpresa del maestro nella sua città di infanzia: cosa faceva col cappuccio e la tonaca

04 Aprile 2026 - 09:32 Giulia Norvegno
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Riccardo Muti in processione a Molfetta
Riccardo Muti in processione a Molfetta
Per la prima volta, il direttore d'orchestra ha partecipato da confratello ad honorem alla processione dei cinque Misteri del giovedì santo

Tonaca marrone, cappuccio calato sulla testa, cingolo rosso e guanti neri a reggere un cero. Chi ha assistito lo scorso giovedì pomeriggio alla processione dei cinque Misteri a Molfetta, in provincia di Bari, ha potuto scovare tra i confratelli anche Riccardo Muti. Il celebre direttore d’orchestra, che ha passato parte della giovinezza proprio in questa città, è componente ad honorem dell’arciconfraternita di «Santo Stefano dal sacco rosso» dall’aprile dell’anno scorso. Ma è questa la prima volta che partecipa al corteo indossandone l’abito. «Ma quello è Riccardo Muti?» si sono chiesti in molti tra i presenti.

ANSA/Alba Di Palo | Il maestro Riccardo Muti, tra i componenti dell’arciconfraternita di “Santo Stefano dal sacco rosso”, partecipa alla processione dei cinque Misteri a Molfetta, in provincia di Bari, 3 aprile 2026

Il legame del maestro con la sua città natale

Il corteo religioso, che tradizionalmente sfila per le strade della città nella notte tra il giovedì e il venerdì santo, quest’anno ha dovuto slittare al pomeriggio per via del maltempo. Muti ha partecipato comunque, confermando un legame con Molfetta che va ben oltre la nostalgia: è qui che il maestro ha trascorso gli anni della giovinezza, e la città continua a rappresentare per lui un punto di riferimento profondo. Figlio di un medico molfettese, madre napoletana, Muti è nato a Napoli, ma ha vissuto nella cittadina barese fino ai 16 anni, dove ha frequentato anche il liceo classico, per poi tornare a Napoli.

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