Zalone imita Muti: «Maestro tengo famiglia, mi faccia lavorare…». La reazione del direttore d’orchestra – Il Video

Lo sketch sul palco di Ravenna, in una delle due serate dello spettacolo del comico «Amore più Iva»

Colpo di scena allo spettacolo di Checco Zalone a Ravenna, dove il direttore d’orchestra Riccardo Muti è intervenuto mentre il comico faceva la sua imitazione, scherzando sul fatto che il maestro in tutta la carriera non avesse mai capito cosa dicessero davvero le cantanti d’opera. «Sono 60 anni che mi domando: che ca**o dicono queste invasate?», stava chiedendo Zalone nei panni di Muti, tra le risate del pubblico. Quando quest’ultimo si è alzato in piedi: «Maestro, mi faccia lavorare, tengo famiglia», gli ha detto il comico dal palco. La risposta, con altrettanta ironia, è stata: «Ma io ti faccio lavorare, perché sei bravo». Lo scambio si è concluso con un abbraccio tra i due. Lo sketch ha avuto luogo durante una delle due serate di Ravenna dell’esilarante spettacolo del comico dal titolo «Amore più Iva».

Credits video copertina: ArcobalenoTre & MZL

