Celentano e gli auguri all’amico e neoministro Mazzi: «I tuoi passi lungo il tortuoso cammino della politica saranno senz’altro giusti»

Il Molleggiato fa gli auguri di buon lavoro al nuovo titolare del Turismo. Anche perché lo riportò sull'Ariston, difendendolo a spada tratta

«Ciao Gianmarco, sono contento della tua nomina perché i tuoi passi lungo il tortuoso cammino della politica saranno senz’altro giusti, perché io ti conosco». Con un post su Instagram Adriano Celentano mostra il suo entusiasmo in merito alla nomina di Gianmarco Mazzi come nuovo ministro del Turismo.

Mazzi fu direttore artistico del Festival di Sanremo, condotto da Gianni Morandi. Correva il 2012 e fu il principale artefice del ritorno di Adriano Celentano sul palco dell’Ariston, dopo anni di assenza. Quell’edizione però rimase celebre per le polemiche sui lunghi monologhi del Molleggiato che Mazzi difese a spada tratta parlando di «performance eccezionale». Gli fu vicino anche quando, attesissimo, il Molleggiato preferì non presentarsi in conferenza stampa e andare al mare con la moglie Claudia Mori. Con Celentano collaborò anche per altri grandi progetti, come gli eventi all’Arena di Verona (tra cui “Rock Economy” nel 2012) e il film d’animazione “Adrian” (2018-2020).

Mazzi e la forte stima che ha dai colossi della musica e della tv

Mazzi è più un tecnico che un politico. Arrivato in Fratelli d’Italia solo nel 2022, anno in cui è stato eletto deputato ed è subito diventato sottosegretario alla Cultura, in molti lo conoscono più per i suoi legami nel mondo della musica, ai più alti livelli. Ha collaborato con musicisti del calibro di Caterina Caselli, Fabrizio De André, i Pooh Lucio Dalla, Celentano e anche Pippo Baudo. Un manager della tv e non solo. Oltre a Celentano si è anche complimentato Andrea Bocelli. «Accolgo con profonda soddisfazione la nomina di Gianmarco Mazzi a Ministro del Turismo. Venticinque anni di progetti condivisi mi hanno dato modo di conoscerne da vicino la dedizione, il rigore e il senso alto della responsabilità pubblica», ha detto l’artista all’ANSA. «Il turismo, in Italia, tocca una parte essenziale della vita nazionale, perché chi guarda al nostro Paese guarda alla sua storia, all’arte, alla musica, alla bellezza dei paesaggi e delle città, a una civiltà che continua a esercitare nel mondo una forza di richiamo incomparabile – aggiunge -. Custodire e valorizzare tale patrimonio significa servire l’immagine dell’Italia, il suo prestigio, la sua capacità di accogliere. Sono certo che Gianmarco Mazzi saprà onorare questo incarico con competenza, energia e piena consapevolezza del valore che il nostro Paese rappresenta agli occhi del mondo. A lui rivolgo il mio augurio più affettuoso, insieme a una stima che il tempo ha reso sempre più salda».