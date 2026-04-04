«Trump è in ospedale»: due indizi hanno fatto circolare la voce del ricovero del presidente, ma il portavoce smentisce

La mancata partenza per Mar-a-lago e la chiusura delle strade attorno al Walter Reed Hospital hanno fatto scattare l'allarme

Circolata e poi smentita, oggi, la voce secondo cui il presidente Donald Trump sarebbe stato portato all’ospedale Walter Reed di Bethesda, nel Maryland. In un video diventato virale su X – ma datato 2024, in verità – in cui si vedeva una colonna di auto con le sirene spiegate, si segnalava che le strade intorno all’ospedale erano state chiuse. Sono diverse settimane che – periodicamente – ci sono voci sulla salute del presidente.

L’indizio della mancata partenza per Mar-a-lago

I rumors sul ricovero hanno iniziato a diventare insistenti quando, alle 11 di mattina (ora di Washington) la Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente non avrebbe partecipato ad alcun evento pubblico per il resto della giornata. A molti è sembrata una decisione atipica per il presidente che di solito nel fine settimana parte per Mar-a-lago per andare a giocare a golf.

La smentita

Per smentire le voci sul ricovero, il portavoce personale di Trump, Steven Cheung, ha scritto su X: «Non c’è mai stato un presidente che abbia lavorato più duramente per il popolo americano del presidente Trump. In questo fine settimana di Pasqua, ha lavorato senza sosta alla Casa Bianca e nello Studio Ovale. Dio lo benedica».

There has never been a President who has worked harder for the American people than President Trump. On this Easter weekend, he has been working nonstop in the White House and Oval Office.



God Bless him. — Steven Cheung (@StevenCheung47) April 4, 2026

L’ultimo ricovero

La precedente visita di Trump all’ospedale Walter Reed risale a ottobre scorso quando si era sottoposto a una risonanza magnetica. «Sì, l’ho fatta. Ho fatto una risonanza magnetica. Era perfetta», aveva detto il presidente ai giornalisti a bordo dell’Air Force One all’epoca.