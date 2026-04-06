Donetsk, 41 minatori intrappolati a Belorechenskaya dopo un attacco ucraino

I lavoratori sono sottoterra, a detto il leader della repubblica secessionista annessa da Mosca

Sono almeno 41 i minatori rimasti intrappolati nella miniera Belorechenskaya, nel Lugansk, una delle regioni contese del Donetsk, in seguito a un attacco delle forze armate ucraine. Lo scrive Interfax citando le autorità filorusse. «Durante la notte le forze armate ucraine hanno colpito il territorio della miniera, danneggiando la sottostazione elettrica. Un’interruzione di corrente di emergenza ha sorpreso 41 lavoratori della miniera, che ora si trovano sottoterra», ha riferito Leonid Pasechnik, leader dell’autoproclamare repubblica secessionista annessa da Mosca.

L’attacco con i droni

L’esercito russo ha dichiarato che le unità di difesa aerea avevano abbattuto 148 droni ucraini in un periodo di tre ore e che le squadre di emergenza stavano ripristinando l’energia elettrica a quasi mezzo milione di famiglie colpite dai blackout legati agli attacchi aerei. Domenica sera, un drone ha ucciso un volontario della protezione civile nella regione di confine russa di Belgorod, bersaglio frequente dell’esercito ucraino, e altri droni hanno colpito un condominio nel porto russo di Novorossiysk, sul Mar Nero. Un comunicato del Ministero della Difesa russo ha affermato che le unità di difesa aerea avevano intercettato 148 droni, principalmente nelle aree centrali e meridionali del paese, tra le 20:00 e le 23:00 (17:00-20:00 GMT) di domenica.

Il colpo a Novorossiysk

Il sindaco del porto di Novorossiysk Andrei Kravchenko ha dichiarato che i detriti di un drone avevano colpito un grattacielo residenziale. Non si hanno notizie di vittime. In Crimea, regione occupata e annessa dalla Russia nel 2014, 10 anni prima dell’invasione su vasta scala, il governatore del porto di Sebastopoli ha dichiarato che la sua città è stata colpita da quattro attacchi di droni nel corso della giornata. Sette droni sono stati abbattuti nell’ultima ondata.

Nella regione di Donetsk, occupata dai russi nell’Ucraina orientale, il capo del governo insediato dalla Russia, Andrei Chertkov, ha affermato che le squadre di riparazione hanno ripristinato l’energia elettrica in due importanti città, Donetsk e Makiivka, dopo gli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche. Chertkov aveva precedentemente dichiarato che quasi mezzo milione di famiglie erano rimaste senza elettricità. I lavori continuano nelle aree ancora senza corrente.