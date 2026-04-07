Francia, scontro tra un treno e un camion: un morto – Il video

L'incidente ha anche causato il ferimento di 27 persone

Il macchinista di un treno TGV è morto martedì in una collisione tra il suo convoglio e un camion tra Béthune e Lens, nella regione del Pas-de-Calais. L’incidente ha anche causato il ferimento di 27 persone, secondo quanto appreso dall’AFP dalla prefettura e dalle Ferrovie Nazionali Francesi (SNCF). L’incidente è avvenuto intorno alle 7:00 del mattino a un passaggio a livello, secondo le SNCF. Il ministro dei Trasporti Philippe Tabarot ha annunciato in televisione che si sarebbe recato sul posto con Jean Castex, amministratore delegato delle SNCF.

Né le SNCF né la prefettura sono state in grado di specificare immediatamente le circostanze dell’incidente. Le SNCF hanno indicato che il traffico ferroviario sarà interrotto tra Béthune e Lens almeno fino a martedì sera. Disagi anche nei collegamenti Lille-Béthune, Lille-Lens e Lille-Douai, in quanto «l’alimentazione elettrica è stata tagliata» in seguito allo scontro. Il Tgv avrebbe travolto il rimorchio di un mezzo militare ad un passaggio a livello, nella zona di Noeux-les-Mines.