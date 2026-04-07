Trump su Iran: Uccidono i manifestanti, sono degli animali – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 06 aprile 2026 "Hanno ucciso 45.000 persone nell'ultimo mese, più di quello… penso che potrebbero essere anche 60. Uccidono manifestanti, sono animali. E dobbiamo fermarli e non possiamo lasciare che abbiano un'arma nucleare. Molto semplice. Vogliono un'arma nucleare, ci provano da molto tempo", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca in occasione dell'Easter Egg Roll. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev