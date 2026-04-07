Trump parla di guerra in Iran col coniglio pasquale a fianco: Siamo una grande potenza militare – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 06 aprile 2026 "E hanno detto: solitamente, quando sei in un territorio molto ostile… e non credo che ce ne sia uno molto più ostile dell'Iran… sono combattenti capaci, sono persone molto tenaci, e ci sono altri simili a loro. Non ti dispiace quando il nemico è debole, ma quel nemico è forte, non così forte come lo erano circa un mese fa, te lo posso dire. Infatti, proprio ora non sono troppo forti, a mio avviso, ma lo scopriremo presto, vero?", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca in occasione dell'Easter Egg Roll. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev