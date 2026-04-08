Ultime notizie ArtemisCrisi Usa - IranDonald TrumpMatteo Piantedosi
POLITICABeppe GrilloDavide CasaleggioGiuseppe ConteM5S

Casaleggio contro Conte: «I valori M5s non esistono più. Lasci nome e simbolo»

08 Aprile 2026 - 10:19 Alba Romano
embed
Il figlio del fondatore M5s: il Campo Largo? Lo vedo sempre più stretto

Ho votato «per la separazione delle carriere e il sorteggio, pur non condividendo tutta la riforma, in coerenza con il programma del M5s del 2018». In un’intervista al Corriere della Sera Davide Casaleggio oggi fa il punto sulla situazione politica. Con una dedica a Giuseppe Conte: «Sarebbe un ottimo leader per il Pd», risponde il figlio del cofondatore del M5s, Gianroberto. Mentre, sulla causa legale tra Beppe Grillo e il Movimento su nome e simbolo, commenta: «C’è una sentenza del Tribunale di Genova che chiarisce che il logo non è di proprietà dell’attuale associazione. Cambiare nome e simbolo può essere un atto di chiarezza, non di debolezza», aggiunge Casaleggio.

Il Campo Largo, dice Casaleggio, «lo vedo sempre più stretto». Mentre sui grillini è caustico: «Penso che il miglior modo di rispettare la storia del Movimento sia chiarire che si tratta di una grandiosa avventura con valori che oggi non esistono più».

Articoli di POLITICA più letti
1.

Terremoto Giulio Regeni, dopo la bocciatura ai finanziamenti del documentario si dimettono due consiglieri al Mic

2.

Claudia Conte e il silenzio di Piantedosi

3.

Gioacchino Amico, chi è il nuovo pentito di mafia intercettato con esponenti di FdI e perché si era iscritto al partito di Giorgia Meloni

4.

«Claudia Conte? L’ho assunta io in Rai», parla l’ex direttore di Radio1 e compagno di scuola di Piantedosi: «La sua storia? Perché è molto strana»

5.

Lady Viminale Claudia Conte e il ristorante di famiglia di cui è azionista a due passi dal Papa. Ecco chi si è seduto lì e come l’ha sfruttato per le sue pr