Casaleggio contro Conte: «I valori M5s non esistono più. Lasci nome e simbolo»

Il figlio del fondatore M5s: il Campo Largo? Lo vedo sempre più stretto

Ho votato «per la separazione delle carriere e il sorteggio, pur non condividendo tutta la riforma, in coerenza con il programma del M5s del 2018». In un’intervista al Corriere della Sera Davide Casaleggio oggi fa il punto sulla situazione politica. Con una dedica a Giuseppe Conte: «Sarebbe un ottimo leader per il Pd», risponde il figlio del cofondatore del M5s, Gianroberto. Mentre, sulla causa legale tra Beppe Grillo e il Movimento su nome e simbolo, commenta: «C’è una sentenza del Tribunale di Genova che chiarisce che il logo non è di proprietà dell’attuale associazione. Cambiare nome e simbolo può essere un atto di chiarezza, non di debolezza», aggiunge Casaleggio.

Il Campo Largo, dice Casaleggio, «lo vedo sempre più stretto». Mentre sui grillini è caustico: «Penso che il miglior modo di rispettare la storia del Movimento sia chiarire che si tratta di una grandiosa avventura con valori che oggi non esistono più».