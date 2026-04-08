Pesticidi, la scoperta dei ricercatori: anche quelli sicuri possono essere cancerogeni se mischiati tra loro

Una ricerca in Perù svela come l'esposizione di pesticidi nell'ambiente può favorire i tumori

Per decenni, dimostrare un legame diretto tra l’esposizione ai pesticidi agricoli e il cancro è stato uno dei compiti più difficili per la scienza, a causa sia della complessità delle miscele chimiche, sia dei limiti dei tradizionali modelli di ricerca. Ma uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Health da un team interdisciplinare franco-peruviano, ha svelato questa connessione. Utilizzando un approccio innovativo definito «esposomica spaziale», i ricercatori hanno mappato su scala nazionale l’impatto dei pesticidi, scoprendo meccanismi inaspettati attraverso i quali queste sostanze fanno ammalare le persone.

Il metodo di ricerca

Lo studio, condotto in Perù, utilizza un metodo di ricerca nuovo: invece di partire dalle persone malate per cercare di capire cosa le avesse colpite, hanno fatto l’esatto contrario e sono partiti dalle possibili cause. Un’altra innovazione è stata la classificazione dei tumori. Invece di raggrupparli per organo, come polmone o fegato, li hanno ordinati secondo il tipo di cellula da cui hanno avuto origine, un metodo sviluppato dal patologo Jules Berman. Questo ha permesso di evidenziare collegamenti più profondi tra ambiente e malattia. Hanno quindi creato una mappa virtuale del Perù, modellando montagne, fiumi e suolo, e simulando la diffusione dei 31 pesticidi più usati tra il 2014 e il 2019. Per verificare che la simulazione fosse corretta, hanno poi analizzato i capelli di circa 50 adulti peruviani, scoprendo che le sostanze chimiche trovate corrispondevano perfettamente a quanto previsto dal computer. Successivamente, hanno incrociato a questa mappa quasi 160.000 casi di cancro diagnosticati tra il 2007 e il 2020.

Cosa hanno scoperto

Dall’analisi dei dati sono emerse 436 aree geografiche specifiche dove l’esposizione ai pesticidi era collegata a un aumento dei tumori. In queste zone, il rischio era fino a 10 volte superiore alla media. I tumori più frequenti riguardavano l’apparato digerente, i polmoni, la pelle, gli organi riproduttivi femminili e i reni. Analizzando il tessuto epatico di alcune persone residenti nelle zone a rischio, i ricercatori hanno scoperto come i pesticidi agiscono a livello molecolare. Non danneggiano direttamente il DNA, ma alterano in modo subdolo l’attività di alcuni geni, predisponendo le cellule a trasformarsi in tumori. Questo significa che anche sostanze considerate «sicure» possono avere effetti dannosi se presenti nell’ambiente in combinazione tra loro.

Implicazioni dello studio

Anche se lo studio riguarda il Perù, le implicazioni sono globali. I sistemi di valutazione del rischio attuali, compresi quelli europei e italiani, si basano su due assunti che questa ricerca mette in discussione. Da un lato i pesticidi vengono testati uno alla volta, mentre nella realtà le persone sono esposte a miscele di più pesticidi. Dall’altro di solito se un pesticida non danneggia direttamente il DNA, viene considerato non cancerogeno. In realtà, come dimostra la ricerca, i pesticidi possono alterare l’attività dei geni senza mutare direttamente il DNA, creando un rischio silenzioso. È un campanello d’allarme per le politiche di prevenzione e i sistemi di controllo che sottolinea come servono valutazioni più complete, che considerino gli effetti combinati e l’impatto a lungo termine sulla salute.

