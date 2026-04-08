«I voli in Italia non a rischio, c’è cherosene fino a maggio. Potete prenotare le vacanze»

Il presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo: attenti alla speculazione ma per ora è allarmismo

I voli in Italia non sono a rischio. E le scorte di cherosene dureranno almeno fino a maggio. In un’intervista al Corriere della Sera il presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo spiega che «nonostante i Notam di questi giorni sulla disponibilità di cherosene in alcune strutture, siamo lontani dall’emergenza, non c’è una preoccupazione immediata e non è stato cancellato alcun volo». Anche se l’attenzione rimane ai livelli massimi: «In questa fase tutti gli esercizi di previsione sono complessi. Nessuno è in grado di dire come stanno le cose e come evolveranno».

Gli aerei, il cherosene

Borgomeo parla di allarmismi: «Anche se gli aeroporti non gestiscono il mercato del jet fuel ci rendiamo disponibili a discutere con il governo di possibili soluzioni su questo fronte. L’invito è in ogni caso quello di fare attenzione alle speculazioni». Speculazioni che potrebbero verificarsi «sui prezzi, sulla disponibilità di cherosene…». E quando Leonard Barbieri nomina Ryanair: «Invito tutti a fare attenzione a quello che si dice e a quello che si fa, soprattutto in questa fase dove nessuno sa nulla. Anche perché così si spaventano i passeggeri. Trovo ad esempio singolare che un vettore si sia esercitato in dichiarazioni contraddittorie: da un lato invitando le persone a prenotare subito i voli estivi perché dopo i prezzi saliranno, dall’altro paventando tagli ai voli se la crisi nel Golfo Persico dovesse proseguire nelle prossime settimane».

La speculazione

Borgomeo dice di aver già prenotato le vacanze: «Ho comprato una dozzina di biglietti per viaggiare a maggio e agosto con tutta la famiglia». Secondo il presidente di Asseoaeroporti fino a fine maggio il cherosene è assicurato. E dopo? «Nessuno è in grado di dirlo, ci sono troppe variabili, troppe incertezze». E questo perché «la filiera del cherosene è lunga e complessa, i protagonisti sono diversi e in questo gli aeroporti non sono una parte attiva. Ci sono i fornitori diretti, c’è un esercito di intermediari. Forse quello che ci insegna l’attuale situazione è che quando tutto questo sarà terminato occorrerà avviare una riflessione seria con tutti i soggetti coinvolti sul tema del jet fuel».

Jet Fuel

L’incontro di oggi alla Commissione Europea, conclude, «spero serva a costruire da subito un buon sistema di alimentazione delle informazioni proprio sulle disponibilità di jet fuel a livello continentale. Magari anche a delineare eventuali scenari nel caso la situazione dovesse peggiorare». Rischia di peggiorare: «Nessuno lo sa. Ma se la crisi si riesce a “governare” sul trasporto aereo al massimo potremo avere qualche limitazione e un aumento delle tariffe».