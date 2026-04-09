Conte a Meloni: Dice di metterci la faccia ma non mette capacità e l'Italia sta in braghe di tela – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Si presenta qui, ormai al quarto anno, con i 'diremo', 'faremo', si deve rendere conto, ha un grande futuro alle spalle, ha citato grandi numeri, non ha citato i numeri essenziali, due numeretti: quattro anni, zero riforme. Lei continua a dire 'ma io ci metto la faccia', cosa lodevole, ma se non ci metti anche competenza e capacità l'Italia si trova, come adesso, in braghe di tela", così il presidente del Movimento 5 Stelle intervenuto in Aula alla Camera dopo l'informativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull'azione del Governo. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev