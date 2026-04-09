Ultime notizie ArtemisCrisi Usa - IranDonald TrumpMatteo Piantedosi
POLITICAPunti di VistaVideo

Conte a Meloni: Dice di metterci la faccia ma non mette capacità e l'Italia sta in braghe di tela – Il video

09 Aprile 2026 - 11:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Si presenta qui, ormai al quarto anno, con i 'diremo', 'faremo', si deve rendere conto, ha un grande futuro alle spalle, ha citato grandi numeri, non ha citato i numeri essenziali, due numeretti: quattro anni, zero riforme. Lei continua a dire 'ma io ci metto la faccia', cosa lodevole, ma se non ci metti anche competenza e capacità l'Italia si trova, come adesso, in braghe di tela", così il presidente del Movimento 5 Stelle intervenuto in Aula alla Camera dopo l'informativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull'azione del Governo. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Crosetto rivela gli atterraggi nelle basi Usa degli ultimi 8 anni. Tensione alla Difesa: il rischio che abbia citato anche dati segreti

2.

Terremoto Giulio Regeni, dopo la bocciatura ai finanziamenti del documentario si dimettono due consiglieri al Mic

3.

Libano, il governo alza i toni con Israele dopo l’attacco ai mezzi Unifil. L’ira di Meloni: «Dovrà chiarire». Tajani convoca l’ambasciatore

4.

Claudia Conte e il silenzio di Piantedosi

5.

Casaleggio contro Conte: «I valori M5s non esistono più. Lasci nome e simbolo»