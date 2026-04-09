Conte a Meloni: La sua subalternità a Trump è ignobile – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Lei ha giurato sulla Costituzione. Crosetto ha detto una cosa giusta per una volta: ha detto che il problema di Trump è che è circondato da collaboratori non coraggiosi. Nessuno riesce o osa contraddire il capo. È ancora più grave quando non viene contraddetto il capo da una leader di un paese del G7. La sua subalternità è ignobile. Lei sta contribuendo, attenzione, a distruggere il diritto internazionale.", così il presidente del Movimento 5 Stelle intervenuto in Aula alla Camera dopo l'informativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull'azione del Governo. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev