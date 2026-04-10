Si ferma l’Alta Velocità tra Roma e Firenze, i viaggi a rischio disagi tra sabato e domenica anche per Milano: quanto dura lo stop e a cosa serve

Per raggiungere Milano da Roma e viceversa i tempi rischiano di raddoppiare tra sabato 11 e domenica 12 aprile. L'intervento annunciato già da tempo dal Gruppo Fs: quali treni restano garantiti

Sarà un weekend di forti disagi per chi dovrà viaggiare in treno sulla linea tra Roma e Firenze. Come comunicato da Rete Ferroviaria Italiana, dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle 15 di domenica 12 aprile sarà sospesa la circolazione sulla tratta Rovezzano-Settebagni, la Roma-Firenze Alta Velocità. Stop anche sulla linea convenzionale, nella tratta Orte-Roma Tiburtina, dalle 14 di sabato alle 5 di domenica.

A che cosa servono i lavori dell’11 e 12 aprile

I lavori riguardano l’attivazione dell’Ertms, l’European Rail Traffic Management System, il sistema europeo di supervisione e controllo della marcia dei treni, sull’intera direttrice, completando l’installazione nella tratta Orvieto-Settebagni. L’investimento complessivo è di circa 147 milioni di euro, in parte finanziati con fondi Pnrr.

Cosa cambia per i treni: deviazioni sulla Tirrenica e tempi raddoppiati

Durante il periodo dei lavori i treni Alta Velocità tra Firenze e Roma viaggeranno sulla linea convenzionale fino alle 14 di sabato, dopodiché i convogli diretti a sud saranno dirottati sulla linea Tirrenica, unica alternativa percorribile una volta che anche la “lenta” risulterà chiusa. Stesso schema in direzione opposta, da Roma verso Firenze. I disagi saranno significativi: i tempi di percorrenza si allungheranno anche di ore. Per fare un esempio concreto, da Milano a Roma si potranno impiegare fino a sei ore, il doppio rispetto alla norma. La circolazione sulla Roma-Firenze AV riprenderà progressivamente dal pomeriggio del 12 aprile, ma con corse ridotte e qualche rallentamento ancora previsto anche nella mattinata di lunedì 13 aprile tra Orvieto Sud e Settebagni. Il servizio regolare, per tutti i treni AV, Intercity e Regionali, è atteso da martedì 14 aprile.

Cosa rimane garantito e come informarsi

Durante i lavori resteranno attivi i collegamenti nel Lazio per raggiungere Fiera di Roma, dove fino al 12 aprile si svolge il festival Romics, e sarà potenziato il servizio di assistenza ai passeggeri nelle stazioni coinvolte. I canali di acquisto sono già aggiornati con i nuovi tempi di percorrenza. RFI invita i viaggiatori a consultare i canali di infomobilità di RFI e delle imprese ferroviarie per restare aggiornati sull’evoluzione della situazione.