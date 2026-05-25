Dopo Carrefour, anche Penny Market valuta di lasciare l’Italia? L’azienda nega, lo scenario sui 500 negozi della catena di discount

Secondo il "Corriere", il gruppo tedesco starebbe valutando di uscire dal mercato italiano. Ma l'azienda smentisce: «Notizia priva di fondamento»

Dopo Carrefour, anche Penny Market sta per lasciare l’Italia? Lo scrive il Corriere della Sera, secondo cui il gruppo tedesco Rewe starebbe valutando di uscire dal mercato italiano o ridimensionare la sua presenza. Ad oggi, Penny Market conta quasi 500 supermercati in Italia, con un fatturato poco sotto i 2 miliardi di euro. Secondo alcune fonti, la catena di discount sta valutando la cessione di almeno una parte dei suoi punti vendita, se non tutti. Il gruppo Cewe, però, nega categoricamente: «Penny Italia non è oggetto di alcuna vendita. Il Gruppo Rewe conferma pienamente il proprio impegno nel mercato italiano, ritenuto strategico», si legge in una nota dell’azienda inviata al Corriere.

Il sodalizio con Esselunga e il primo supermercato a Cremona

La prima insegna di Penny Market è arrivata in Italia nel 1994, frutto di un’idea di Bernardo Caprotti, fondatore di Esselunga, che diede vita a una joint venture tra il suo marchio e Rewe. Il primo supermercato fu aperto a Modena e in seguito il sodalizio fu sciolto. Oltre a Penny Market, Rewe portò in Italia anche i discount Billa. Un’avventura che durò pochi anni, con gli oltre 130 punti vendita che nel 2014 furono divisi tra Carrefour e Conad.

Aldi e Lidl in prima fila per rilevare i punti vendita

Secondo il Corriere, anche la catena Penny Market potrebbe fare presto la stessa fine. In questo caso, i candidati in prima linea per rilevare i punti venditi sarebbero altri due gruppi tedeschi attivi in Italia nel segmento discount, ossia Lidl e Aldi. Questo perché la taglia media dei negozi che fanno capo a Rewe si aggira tra i 1.000 e i 1.500 metri quadrati, pochi per altre catene di supermercati come Conad o Esselunga.

La cessione dei negozi Carrefour

Un’eventuale chiusura di Penny Market in Italia ci farebbe perdere in poco tempo due grosse catene di supermercati. Nelle scorse settimane, i francesi di Carrefour hanno venduto la propria rete di punti vendita al gruppo italiano NewPrinces, di Angelo Mastrolia, che punta a rilanciarli facendo riapparire lo storico logo GS (Generale Supermercati).

Il gruppo Cewe smentisce: «Notizia totalmente infondata»

Poche ore dopo la pubblicazione dell’articolo del Corriere, è lo stesso gruppo Cewe a smentire un’eventuale chiusura di Penny Italia. Anzi, sottolinea una nota, «l’azienda è, in linea di principio, sia in grado che intenzionata a realizzare ulteriori acquisizioni». Penny, continua la nota del gruppo Cewe, «è attualmente impegnata in un percorso strutturato di sviluppo e trasformazione, supportato da investimenti concreti in: modernizzazione della rete vendita, ottimizzazione della logistica, sostenibilità ambientale, nuove aperture già pianificate per l’anno in corso».

