Amica Chips, Pata e Preziosi Food sanzionate per oltre 23 milioni di euro: l’accordo segreto per ripartirsi gli snack nei supermercati 

Al centro dell’indagine ci sono i prodotti a marchio privato, ovvero i prodotti venduti dai supermercati con il proprio logo ma realizzati da produttori esterni

Un accordo segreto per dividersi il mercato delle patatine nei supermercati. È questa l’accusa che ha portato l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) a infliggere multe per oltre 23 milioni di euro a tre colossi del settore. Per la precisione, 8,2 milioni ad Amica Chips, 7,5 milioni a Pata e altri 7,5 milioni a Preziosi Food. Secondo l’Antitrust, le tre aziende avrebbero creato un cartello per influenzare la fornitura di patatine e salatini destinati alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO), cioè supermercati e ipermercati. Il provvedimento dell’Antitrust interviene così un settore strategico per la spesa delle famiglie. Il coordinamento segreto tra i fornitori impediva, infatti, alla GDO di ottenere prezzi più competitivi, con il rischio di un impatto diretto sui prezzi finali allo scaffale per i consumatori, che scelgono i prodotti a marchio del supermercato proprio per risparmiare.

L’accordo sulle Private Label

Al centro dell’indagine ci sono i prodotti a marchio privato, ovvero gli snack venduti dai supermercati con il proprio logo ma realizzati da produttori esterni. Secondo l’Antitrust, le tre società hanno coordinato le proprie politiche commerciali per ripartirsi i contratti di fornitura, violando le norme sulla concorrenza. Si è creata così un’intesa segreta definita dall’Autorità «unica, complessa e continuata», volta a neutralizzare la competizione tra i tre principali attori del comparto.

La riduzione delle multe

Nonostante la gravità dell’infrazione, le sanzioni finali hanno beneficiato di alcune riduzioni. Pata e Amica Chips hanno ottenuto una diminuzione dell’ammenda per aver fornito prove decisive per accertare il cartello. Per la prima volta è stata inoltre applicata la procedura introdotta dall’art. 14-quater della legge 287/90. Grazie a questo accordo, che prevede l’ammissione di responsabilità da parte delle aziende in cambio di una chiusura rapida del procedimento, tutte e tre le società hanno ottenuto un ulteriore taglio sulle multe.