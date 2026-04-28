La strana storia delle azioni Fincantieri vendute al momento giusto

Repubblica: un ex manager incassa 647 mila euro. E non è l'unico

Dario Deste, ex manager Fincantieri pensionato lo scorso agosto e ancora consulente dell’azienda, è stato a lungo direttore dell’unità navi militari del gruppo. Aveva un gruzzolo di azioni come parte variabile dei compensi. Ma fino al 2024 le sue azioni valevano poco. Poi con l’ad Pierroberto Folgiero, fa sapere Repubblica, dai 2,62 euro dell’aumento di capitale va sempre più su, al massimo storico di 26,92 euro del 9 ottobre 2025. Secondo il quotidiano Deste vende il suo pacchetto il giorno prima del massimo storico di 26,92 euro del 9 ottobre 2025. A 26 euro per azione: incassa 647 mila euro.

Informazioni rilevanti

Deste figurava nel Registro delle informazioni rilevanti (Ril), dove Fincantieri, cogliendo le linee guida 2017 della Consob, aveva inserito i potenziali depositari di informazioni privilegiate. Ci è rimasto dal 17 settembre al 24 novembre 2025. L’ultimo giorno la Ns Navy comunica la revisione della commessa sulle fregate Constellation da sei a due. Fincantieri il giorno dopo apre sul dossier la insider list, che punisce chi usa informazioni privilegiate a fine di lucro. E la domanda è semplice: Deste ha solo visto un prezzo ghiotto per realizzare le sue plusvalenze, o sapeva qualcosa su come sarebbe finita la trattativa con la Us Navy e si è messo al riparo? Quando i negoziatori entrano nell’insider list ha già venduto da un mese e mezzo. Senza farne menzione all’internal dealing, ma non ne aveva l’obbligo.

Il titolo scende

Dal 9 ottobre al 25 novembre le azioni perdono il 35%. Intanto una nota del 25 novembre prevede, oltre alla pattuita «assegnazione di futuri ordini», anche un indennizzo per gli italiani. E l’ad di Fmg, George Moutafis, parla di «nuovo capitolo nella partnership strategica con la Us Navy, fondata su fiducia reciproca, visione condivisa e ricerca dell’eccellenza». Anche l’azione Fincantieri da lì si stabilizza: benché poi abbia fatto altri passi indietro, fino ai 12 euro attuali. Deste ha venduto a più del doppio. E a giudicare dalle vendite non è stato il solo. Ma tra i venditori non c’erano “insider” di Fincantieri, perché l’internal dealing di quel periodo è un foglio bianco.