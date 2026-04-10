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«Vieni ti mostro una cosa in bagno» e la 12enne ferisce al collo l’amica: l’aggressione a scuola con le forbici

10 Aprile 2026 - 15:46 Giovanni Ruggiero
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Ambulanza
Ambulanza
La ragazzina che ha aggredito l'altra studentessa si trova in caserma dai carabinieri insieme ai genitori

È ricoverata una ragazzina di 12 anni colpita al collo con un paio di forbici da una coetanea in una scuola media del Pisano. La vicenda è avvenuta nei bagni della scuola media di Castelfranco di Sotto, mentre era in corso l’ora di educazione fisica. L’aggredita è stata portata in ospedale in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita. L’altra 12enne invece è in caserma dai carabinieri con i suoi genitori.

La trappola prima dell’aggressione

Secondo una prima ricostruzione, la 12enne avrebbe inviato l’altra nel bagno della scuola con la scusa di mostrarle qualcosa. Quando le due si sono ritrovate facci a faccia sarebbe partita la lite e poi l’aggressione, con un colpo di forbici che avrebbe ferito al collo la studentessa aggredita.

In aggiornamento

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