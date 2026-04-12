Papa Leone: «Faccio appello alle parti in conflitto: cessate il fuoco»

L'ultimo appello del Pontefice al termine della recita del Regina Coeli. Ieri aveva dichiarato: «Fermatevi, è il tempo della pace»

«Faccio appello alle parti in conflitto a cessare il fuoco e a ricercare con urgenza una soluzione pacifica». Queste le parole di Papa Leone XIV sul conflitto in Iran, al termine della recita del Regina Coeli affacciato dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano su piazza San Pietro.

L’appello di ieri: «Fermatevi, è il tempo della pace»

Questo è l’ultimo messaggio dopo quello diffuso ieri dal Pontefice, sulla stessa linea. «Cari fratelli e sorelle», ha dichiarato Prevost, nato a Chicago, «certo vi sono inderogabili responsabilità dei governanti delle Nazioni. A loro gridiamo: fermatevi! È il tempo della pace! Sedete ai tavoli del dialogo e della mediazione, non ai tavoli dove si pianifica il riarmo e si deliberano azioni di morte!». Grande è «la responsabilità di tutti noi, uomini e donne di tanti Paesi diversi: un’immensa moltitudine che ripudia la guerra, coi fatti, non solo a parole. La preghiera ci impegna a convertire ciò che resta di violento nei nostri cuori e nelle nostre menti: convertiamoci a un Regno di pace che si edifica giorno per giorno, nelle case, nelle scuole, nei quartieri, nelle comunità civili e religiose, rubando terreno alla polemica e alla rassegnazione con l’amicizia e la cultura dell’incontro. Torniamo a credere nell’amore», ha detto il Papa, «nella moderazione, nella buona politica».