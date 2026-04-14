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Alta velocità Napoli-Roma in tilt: ritardi fino a 210 minuti. Viaggi cancellati e rallentamenti: quali sono i treni coinvolti

14 Aprile 2026 - 09:49 Giovanni Ruggiero
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Alta velocità Napoli-Roma ritardi
Alta velocità Napoli-Roma ritardi
Un guasto tecnico ha provocato rallentamenti sempre più gravi dalle 6 di oggi 14 aprile. Disagi per chi deve raggiungere la Capitale dalla Campania

Mattinata complicata sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma. Dalle 6 di oggi, martedì 14 aprile 2026, la circolazione ferroviaria risulta fortemente rallentata a causa di un inconveniente tecnico registrato nei pressi di Napoli, con ripercussioni sia sui treni Alta Velocità sia sugli Intercity. I tempi di percorrenza possono allungarsi fino a 210 minuti, mentre alcuni convogli vengono dirottati sulla linea convenzionale via Formia e via Cassino per gestire il traffico. Non mancano limitazioni di percorso e cancellazioni.

Quali treni sono coinvolti nei ritardi e nelle cancellazioni

I disagi riguardano diversi Frecciarossa, come indicano i tabelloni di arrivi e partenze di Napoli Centrale e della stazione di Roma Termini. Il FR 9616 Napoli Centrale-Milano Centrale non parte da Napoli: il capolinea è stato spostato a Roma Termini, con assistenza Trenitalia per i passeggeri in partenza dal capoluogo campano. Il FR 9501 Roma Termini-Napoli Centrale viene instradato via Formia e salta la fermata di Napoli Afragola. Stesso discorso per il FR 8506 Napoli Centrale-Bolzano, che parte anch’esso da Roma Termini. Il FR 8335 Roma Termini-Napoli Centrale è invece cancellato. Ritardi superiori ai 60 minuti colpiscono inoltre altri collegamenti, tra cui i Frecciarossa Salerno-Milano Centrale (FR 9608), Napoli-Roma (FR 8334), Napoli-Venezia Santa Lucia (FR 9406) e Salerno-Venezia Santa Lucia (FR 9490).

Cosa fare e come aggiornarsi in tempo reale

Trenitalia invita i passeggeri a controllare lo stato del proprio treno attraverso i canali ufficiali e il servizio «Cerca Treno», e a rivolgersi al personale di assistenza in stazione per individuare soluzioni alternative di viaggio. La situazione è in continua evoluzione e sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

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