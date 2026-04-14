Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniPapa Leone XIVViktor Orbán
POLITICAAbruzzoPDPornhubTinder

Il candidato Pd di Chieti che cerca voti su Pornhub e Tinder, lo spot elettorale: «Vuoi qualcosa di eccitante?»

14 Aprile 2026 - 22:47 Alba Romano
embed
Paride Paci, candidato consigliere del partito democratico nella città abruzzese, rivendica la necessità di presidiare anche gli spazi digitali più frequentati, accanto alle attività tradizionali sul territorio. Le critiche e il precedente all'estero

Dalle piazze ai social, fino alle dating app e i siti per adulti. Il candidato del Partito democratico a Chieti, Paride Paci, ha deciso di fare campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, puntando su Pornhub, Tinder e pure Hinge. L’obiettivo, fa sapere, è quello di intercettare il consenso degli elettori attraverso canali di comunicazione alternativi a quelli tradizionali.

I messaggi

Agli utenti collegati su Pornhub, uno dei siti più visitati a livello nazionale, viene mostrato uno spot elettorale prima della fruizione dei contenuti: «Vuoi qualcosa di davvero eccitante? Clicca qui sotto e scopri cosa ho in mente per la nostra città». Mentre nel video, il candidato democratico si rivolge direttamente al pubblico con toni provocatori e allusivi. Un messaggio promozionale diverso compare invece sulle app di incontri Tinder e Hinge, dove la grafica con la scritta Click Here! è accompagnata dallo slogan: «Dammi 10 secondi e poi puoi tornare a farti deludere dalle dating app».

La campagna sulle dating app e le critiche

La campagna, dal costo complessivo stimato tra i 300 e i 350 euro, viene difesa come scelta di comunicazione «trasversale» e non convenzionale. Paci, consigliere comunale uscente, laureato in Comunicazione e dipendente dell’Arci, rivendica la necessità di presidiare anche gli spazi digitali più frequentati, accanto alle attività tradizionali sul territorio. Non sono mancate, tuttavia, le critiche. L’ex consigliere comunale teatino e medico Alessandro Giardinelli, intervenendo sulla scelta di Paci in un post su Facebook, parla di «perdita del senso del limite» e critica l’uso di piattaforme a contenuto sessualizzato per finalità elettorali, sostenendo che «non tutto ciò che è possibile è anche opportuno» e che la politica dovrebbe mantenere misura e credibilità istituzionale. Per Giardinelli, inoltre, una simile impostazione allontana il confronto sui temi reali e indebolisce il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, riducendo la politica a una corsa all’attenzione più che a un esercizio di responsabilità pubblica.

Il primo caso in Italia, il precedente in Danimarca

Il caso, il primo in Italia, ha però un precedente all’estero. In Danimarca, nel 2019, l’ex atleta – vicecampione olimpico del getto del peso ad Atene 2004 – e politico Joachim Olsen utilizzò una pubblicità su Pornhub per la propria campagna elettorale, spendendo circa 400 euro e ricorrendo a slogan provocatori e ironici. La scelta fece discutere, ma non gli assicurò la rielezione in Parlamento, dopo due mandati iniziati nel 2011 tra le fila di Alleanza Liberale.

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Pensavo che il senso fosse chiaro…», Meloni su Trump alla fine deve cedere. Il caso dopo l’attacco al Papa: cosa è successo sui suoi social

2.

Cacciamine italiane nel Golfo, l’offerta di Trump che imbarazza Meloni

3.

Paolo Del Debbio contro Marina e Pier Silvio Berlusconi: «Un errore convocare Tajani a Mediaset»

4.

Genova, la sindaca Silvia Salis balla a ritmo di techno: «Noi la città più vecchia d’Europa? Bisogna farla vivere» – Il video

5.

Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no. Ecco i numeri veri e le esigenze di ReArm Ue che hanno convinto Giorgia Meloni a cambiare Roberto Cingolani

leggi anche
siti porno agcom scivolone pdf
ATTUALITÀ

Lo scivolone dell’Agcom sui siti porno: nell’elenco pubblicato spuntano nomi e link di ricerche private

Di Alba Romano
pornhub sbarramento onlyfans maggiorenne sito porno
TECNOLOGIA

Pornhub e Onlyfans, stop all’accesso libero ai siti porno: «Dimostrare di essere maggiorenni». Le 48 piattaforme incluse e cosa si rischia

Di Alba Romano
chatgpt porno contenuti
TECNOLOGIA

ChatGPT si prepara al boom, la svolta con i contenuti porno. Altman esulta: «Non era più divertente, non tutti hanno problemi di salute mentale»

Di Ugo Milano
pornhub marianne divieto
ESTERI

Pornhub e YouPorn riaprono in Francia, il passo indietro di Parigi sulla verifica dell’età dopo la protesta dei siti hard

Di Ugo Milano
ESTERI

A mezzanotte chiudono i siti pornografici in Francia. La mossa di Pornhub e altri contro la legislazione sulla verifica dell’età degli utenti

Di Ugo Milano