A mezzanotte chiudono i siti pornografici in Francia. La mossa di Pornhub e altri contro la legislazione sulla verifica dell’età degli utenti

Gli utenti di Pornhb, YouPorn e Redtube a partire dalla mezzanotte troveranno l’immagine di una Marianne con la frase: «La libertà non ha il pulsante off»

I principali siti pornografici di Francia chiuderanno i battenti a partire dalla mezzanotte di martedì 3 giugno. Ad annunciare la decisione è stata Aylo che, tra le altre, detiene piattaforma come Pornhub, YouPorn e Redtube per protestare contro la legislazione francese sulla verifica dell’età degli utenti. Gli utenti che proveranno ad accedere ai servizi si troveranno di fronte un’immagine della Marianne, la rappresentazione allegorica della Repubblica francese, con la scritta «La libertà non ha pulsanti di off».

La legislazione francese «irresponsabile, sproporzionata e inefficace»

Aylo, di proprietà del fondo Ethical Capital Partners, con questa azione dimostrativa intende esprimere il proprio dissenso nei confronti della legislazione francese che impone alle piattaforme pornografiche di verificare l’età degli utenti a ogni accesso. La legge è considerata «irresponsabile, sproporzionata e inefficace». Aylo considera la verifica dell’età tramite terze parti una «pericolosa invasione della privacy in termini di riservatezza» con possibili furti dei dati degli utenti. Pornhub, la principale piattaforma del gruppo con 7 milioni di visitatori quotidiani, insieme con le altre componenti, spera di «avviare un dialogo diretto» con gli utenti francesi e con il governo, che stando alla nota della società «non li ha ascoltati».

Il portale e altri siti sono peraltro nel mirino di un’inchiesta della Commissione europea che li accusa di non aver adottato le misure sufficienti per la verifica dell’età degli utenti, con il conseguente divieto ai minori di accedere ai suoi contenuti.