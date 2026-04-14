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Mamma e figlia morte avvelenate dalla ricina, arriva l’esito delle analisi su Gianni Di Vita: «Negativo»

14 Aprile 2026 - 15:33 Stefania Carboni
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gianni di vita
gianni di vita
Nessuna traccia di veleno nel sangue del padre della famiglia di Pietracatella. Nuovi interrogatori in Procura: ci sono sospettati

Confermata la positività alla ricina per la quindicenne Sara Di Vita e per sua mamma Antonella Di Ielsi ma, allo stesso tempo, invece, confermata la negatività allo stesso veleno per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne di Pietracatella morte dopo Natale, inizialmente per sospetta intossicazione alimentare, ora presumibilmente avvelenate. Lo anticipa Ansa, citando fonti informate sull’inchiesta per duplici omicidi premeditati. A giorni, comunque, arriverà dal Centro antiveleni di Pavia la relazione ufficiale con tutti i dettagli e i risultati finali degli esami svolti.

Nuovi interrogatori: ci sono dei sospettati

Sono proseguiti anche oggi in Questura a Campobasso gli interrogatori nei confronti di alcune persone informate dei fatti. Sono almeno cinque i nuovi soggetti convocati dalla polizia, oltre ai trenta già sentiti negli ultimi giorni. Gli investigatori della Squadra Mobile stanno seguendo diverse piste e ci sarebbero alcune persone sospettate. Gli interrogatori proseguiranno nei prossimi giorni. Anche Gianni Di Vita sarà nuovamente convocato per essere ascoltato come testimone.

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