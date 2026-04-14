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Sammartino (Sicilia) e Salvini al Vinitaly: Infrastrutture e turismo per far crescere la Sicilia – Il video

14 Aprile 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 "Ma questo Vinitaly racconta, come ha detto bene il Ministro Salvini, un sistema. Il sistema dei servizi: servizi integrati dalle infrastrutture ai servizi straordinari che i beni culturali siciliani offrono ai nostri turisti; ai paesaggi incantevoli che attraggono oggi i nostri turisti, che trovano nelle tavole la sapienza dei nostri trasformatori", così Luca Sammartino Assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea della Regione Sicilia, al Vinitaly a Verona. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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