Milano, arriva Mindy Map: la app che aiuta i minori e le loro famiglie a trovare un supporto psicologico gratuito

Una nuova applicazione permette di trovare assistenza psicologica gratuita su Milano per aiutare bambini e adolescenti, ma anche le loro famiglie

I disturbi mentali nei ragazzi sono sempre più diffusi tra i giovani e giovanissimi e impongono ogni giorno a moltissime famiglie italiane il difficile obiettivo di trovare un’adeguata assistenza psicologica, spesso in condizioni di ristrettezza economica. Da oggi, avranno un aiuto in più grazie a Mindy Map, un’app gratuita che permette di trovare facilmente servizi gratuiti di supporto psicologico, clinico e sociale per minori, in strutture presenti e convenzionate sul territorio di Milano.

I dati relativi ai disturbi mentali tra i bambini e adolescenti in Italia

Le stime più recenti riportano come in Italia un minore su 5 soffre di un disturbo mentale diagnosticato, per un totale di 2 milioni di giovani. I dati riferiti alla sola Lombardia riportano poi come negli ultimi 2 anni si sia registrato un incremento del 30% di richieste di supporto psicologico tra i bambini e gli adolescenti. Un ragazzino su due, tra quelli interessati da disturbo mentale, manifesterebbe i primi sintomi entro i 14 anni e l’80%, più in generale, prima dei 19 anni.

Come funziona Mandy Map

La app Mandy Map è stata realizzata da Welcomed, un’impresa sociale in ambito sanitario, ed è nata nell’ambito del progetto P.r.i.m.a. finanziato dal bando “Attentamente” di Fondazione Cariplo. Mette a disposizione degli utenti diverse sezioni: in “Informati sulle patologie”, per esempio, è possibile eseguire una ricerca per patologia o sintomo e consultare schede semplici e validate. Il sito specifica comunque come questa sezione non possa in alcun modo sostituirsi ad un vero e proprio consulto medico, ma possa fornire solo una prima assistenza orientativa. È poi possibile consultare una mappa interattiva che riporta, sul territorio di Milano, tutte le strutture convenzionate e disponibili. Si tratta di centri come UNOPIA (Unità Operative di NeuroPsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), ospedali, consultori pubblici ma anche servizi e sportelli gratuiti dedicati alla salute mentale. Un terza sezione è dedicata a indicare, una volta inserito il proprio indirizzo, l’UNOPIA di competenza su quel territorio.

Per chi è pensata

Mindy Map è disponibile in 5 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. L’intento è quello di rendere il suo utilizzo più diffuso e facilmente accessibile a tutti. Si rivolge così alle famiglie, ai genitori, ai caregiver, ma anche a insegnanti ed educatori, operatori sociali e professionisti sanitari. Si prefigge, inoltre, l’obiettivo di risolvere i problemi che nascono spesso quando le persone cercano assistenza psicologica, ma fanno fatica, a causa di informazioni frammentate o poco chiare, di difficoltà nel capire a quale servizio rivolgersi, dei tempi lunghi solo per orientarsi e dello stress emotivo in momenti già delicati.