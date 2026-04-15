Mps, verso lo scontro tra Caltagirone e i Del Vecchio per i nuovi vertici della banca: chi vota cosa in assemblea e quanto pesa

L'assemblea in corso oggi 15 aprile ha determinato in 15 il numero dei componenti del futuro Cda. A breve il voto decisivo sulle liste in corsa

Il cda di Delfin, riunito ieri in Lussemburgo, avrebbe deciso di sostenere la lista di Plt Holding, che chiede di ricandidare l’ex amministratore delegato Luigi Lovaglio alla guida di Mps. Lo riferisce Repubblica citando più fonti finanziarie, mentre la società interpellata ha opposto un no comment. La mossa potrebbe risultare decisiva, perché il delegato di Delfin, Matteo Erede, porterà in assemblea il 17,5% delle azioni della banca senese, un pacchetto sufficiente a ribaltare gli equilibri tra la lista del cda uscente e quella dell’imprenditore Pierluigi Tortora.

Secondo le stesse fonti raccolte da Repubblica, anche la Bce avrebbe influito sulla scelta di Delfin, non avendo gradito la decisione presa a inizio marzo dal cda senese di escludere Lovaglio dai venti candidati al rinnovo. Una mossa che non era piaciuta nemmeno al presidente della holding della famiglia Del Vecchio, Francesco Milleri, con cui l’ex ad ha sempre mantenuto un rapporto solido. Al posto di Lovaglio, il cda uscente aveva indicato Fabrizio Palermo, ad di Acea e consigliere di Generali in quota Caltagirone, che in Mps detiene il 13,5% ed è il principale sostenitore della lista uscente.

Chi vota cosa: Blackrock, Norges, Banco Bpm

Con la discesa in campo di Delfin, per la prima volta Caltagirone e i Del Vecchio si trovano su fronti opposti in una contesa all’ultimo voto. La lista di Plt Holding può contare sul sostegno di Blackrock e Norges, che si sommano all’1,2% della stessa Plt e ad altre quote minori, anche se i due fondi potrebbero non aver portato in assemblea l’intero pacchetto, pari rispettivamente al 5% e al 2,8%. Sul fronte opposto, la lista del cda raccoglie il 13,5% di Caltagirone e l’adesione del fondo Vanguard. La variabile più incerta resta il 3,7% di Banco Bpm: il cda dell’istituto si è riunito ieri senza raggiungere una posizione definitiva, delegando la decisione al presidente Massimo Tononi e all’ad Giuseppe Castagna, che sceglieranno all’ultimo momento. In corsa c’è anche la lista presentata dal comitato dei gestori di Assogestioni, che potrebbe raccogliere qualche adesione tra i fondi italiani.

Perché il voto Mps conta anche per Mediobanca e Generali

La posta in gioco va ben oltre il vertice della banca senese. Mps è da qualche mese capogruppo di Mediobanca, di cui controlla il 13,2% in Generali. Chi si riuscirà a conquistare la guida dell’istituto avrà quindi voce in capitolo anche sulle sorti di Piazzetta Cuccia e sul colosso di Trieste nei prossimi mesi.