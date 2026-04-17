Il governo su Claudia Conte: «Non è laureata alla Luiss e non è stata pagata per gli eventi con la polizia»

La giornalista, fa sapere il Viminale, non ha completato l'invio dei documenti per il compenso

Claudia Conte è laureata all’Università Telematica Pegaso e non alla Luiss, dove ha frequentato dal 2011 al 2016 rinunciando poi agli studi. E non è stata pagata per le attività con il ministero dell’Interno perché non ha completato l’invio dei documenti per il compenso. La sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano risponde così all’interpellanza del deputato Angelo Bonelli di Avs. Siracusano spiega che «ci viene chiesto in questa sede di chiarire se Claudia Conte sia in possesso o meno di titolo di laurea e presso quale istituzione universitaria».

Gli accertamenti

Secondo gli accertamenti Conte «si è immatricolata nell’anno accademico 2011-2012 presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Luiss Guido Carli, per frequentare il corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza». Poi, aggiunge Siracusano, «ga sostenuto negli anni accademici tra il 2011-2012 e 2015-2016 diversi esami di profitto relativi agli insegnamenti impartiti nel corso di studi prima di effettuare la rinuncia agli studi presso la citata università il 5 aprile 2016. Per poi proseguire gli studi presso altra università».

«Nell’anno accademico 2015-2016 Claudia Conte risulta infatti essersi immatricolata presso l’Università Telematica Pegaso per frequentare il corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza e ha sostenuto presso lo stesso ateneo i restanti esami di profitto e l’esame di laurea finale nell’anno 2017. La dottoressa Claudia Conte ha pertanto completato positivamente il proprio percorso di studi presso l’Università Pegaso, conseguendo il titolo di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza».

Le domande al Viminale

Riguardo la partecipazione agli eventi delle forze armate, la sottosegretaria specifica che Conte «è stata invitata a partecipare a quattro iniziative formative organizzate dalla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, previste dal piano di studi del corso di alta formazione per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025. In particolare, a due delle predette iniziative, svoltesi in forma di tavola rotonda, la dottoressa Conte, essendo giornalista, ha partecipato in qualità di moderatrice; ad un’altra ha preso parte in qualità di autrice di un libro sul disagio giovanile, tema oggetto dell’incontro formativo, mentre non ha raccolto l’invito a partecipare all’ultimo intervento propostole».

Siracusano precisa addirittura che per queste attività «non è richiesto il requisito della laurea. Anzi, le do poi un elemento aggiuntivo, che le prestazioni in argomento non sono neanche state liquidate a causa dell’incompletezza della documentazione che era stata richiesta all’interessata ai fini del pagamento».