Lady Viminale Claudia Conte è spaventata dalla tempesta mediatica provocata e fa sparire il suo vecchio curriculum da attrice. Cosa c’era scritto e cosa la imbarazzava

Disabilitati anche i commenti sotto i suoi profili social. Gli spettacoli teatrali sbianchettati: da quello con Marcello Veneziani a quello erotico con l’attore-fidanzato dell’epoca

Anche se il problema se l’è creato tutta da sola, Lady Viminale Claudia Conte ora è preoccupata per l’onda mediatica che ha l’ha travolta da quando ha reso pubblica la sua relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Dopo avere limitato e talvolta chiuso i commenti ai suoi social, la Conte ha iniziato anche a fare pulizia sulle tracce del suo passato. E ha cancellato in modo professionale ogni traccia del curriculum della sua prima professione da attrice e presentatrice televisiva pubblicato su “etalenta.eu”, piattaforma che raccoglie i dati biografici di chi lavora nello spettacolo. Un curriculum che era stato citato per alcune curiosità anche dalla stampa all’indomani delle rivelazioni della Conte, ma che evidentemente aveva qualche particolare che rischiava di creare imbarazzo.

La sfilza di sport in cui Claudia eccelleva, compreso tiro con l’arco e freccette

Il curriculum da attrice di lady Viminale oggi non è più recuperabile nemmeno negli archivi delle pagine web, ma qualche frammento ancora si trova nelle cache di Google. Come l’annotazione che rimarca come lei «canta a cappella – buona- anche sul palco». E soprattutto la grande versatilità sportiva. La Conte si definiva «altamente qualificata» nell’atletica leggera, e giudicava «buone» le sue abilità in tantissimi altri sport, come canoa, ginnastica, pallavolo, tiro con l’arco e perfino «freccette». Ma difficilmente può essere stata questa parte curricolare la ragione dello sbianchettamento digitale del documento.

L’unione in teatro e nella vita con un attore e quella festa di fidanzamento al Just Cavalli

Nel curriculum artistico si citavano oltre ai primi libri pubblicati (di cui la Conte ha mostrato sempre di essere particolarmente orgogliosa) anche una serie di spettacoli teatrali di cui è stata protagonista fra il 2016 e il 2017. Sul palco sempre in coppia con Vincenzo Bocciarelli, attore di una ventina di anni più anziano di lei, con cui si era fidanzata nel 2014. La loro storia di amore era stata raccontata dai due nello studio di una televisione locale (esiste ancora il filmato su YouTube) nel 2015, raccontando dell’anello di fidanzamento ricevuto (con intaglio in corniola dell’antica Roma), della festa per celebrare il primo anno insieme al Just Cavalli di Milano e dei propositi di matrimonio. La coppia però si è separata nel settembre 2017.

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Lo spettacolo «Eros italiano» con il suo fidanzato dell’epoca

Lo spettacolo «Eros italiano», considerato «il più caldo dell’estate 2016»

Fra gli spettacoli teatrali uno solo- “Comizio d’amore”, andato in scena a Frosinone il 22 aprile 2016, ha visto la Conte senza il suo partner nella vita e in scena. Sul palco con lei c’era invece l’autore del testo, Marcello Veneziani. Con Bocciarelli era invece a recitare su una terrazza a picco sul mare un testo un pizzico più imbarazzante, «Eros italiano». Andò in scena ad Agerola il 4 agosto 2016, e se ne trova ancora qualche descrizione, come quella pubblicata da «globusmagazine.it». Secondo il magazine quello sarebbe stato «lo spettacolo più caldo dell’estate». E se ne capisce il motivo: «una mappa di scene madri aventi ad oggetto descrizioni di parti del corpo, preliminari, fantasie amorose, amplessi, iniziazioni, tabù, tendenze sessuali di ogni genere, secondo i turbamenti che hanno caratterizzato settecento anni di letteratura italiana, dal Trecento ai giorni nostri. Un gioco artistico su di un palcoscenico a picco sul mare in cui l’erotismo incontra la parola e trasmette sensualità, travolgendo gli spettatori».