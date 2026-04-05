Lady Viminale Claudia Conte e il ristorante di famiglia di cui è azionista a due passi dal Papa. Ecco chi si è seduto lì e come l’ha sfruttato per le sue pr

Si chiama Borgo Pio 92, ed è in comproprietà con la mamma e la nonna. Nonostante gli aiuti Covid però perde 60 mila euro. Molto meglio i conti della Shallow srl, la società di eventi e pr della Conte. Che all’anagrafe si chiama Annaclaudia

È partita ancora una volta da un ristorante la scalata al successo di Claudia Conte, diventata lady Viminale dopo avere svelato una relazione sentimentale con il ministro Matteo Piantedosi. Il locale si chiama Borgo Pio 92, è a due passi dal Vaticano, ed è l’insegna della società di ristorazione Framat srl, di cui è azionista di maggioranza mamma Maria Pia, ma di cui anche lady Viminale è proprietaria, con una quota del 25% e con la nuda proprietà di un’altra quota del 15% il cui usufrutto è lasciato alla nonna Matilde, di 90 anni.

Da Arisa ad Enrico Brignano, ecco chi si è attovagliato dalla Conte in questi anni

La proprietà di quel ristorante in un luogo strategico è stata fondamentale per la Conte, che all’anagrafe si chiama in realtà Annaclaudia, che a quei tavoli ha intrecciato rapporti con personaggi del mondo dello spettacolo, del giornalismo, dello sport e talvolta anche della chiesa e della politica. Gli account social di Borgo Pio 92 sono zeppi di foto sue insieme al personaggio importante passato al ristorante e tante volte sedutosi al tavolo con lei. Per altri invece ha fatto solo la pr del locale. Le gallerie fotografiche inquadrano nell’uno o nell’altro caso la cantante Arisa, l’ex velina Laura Freddi, il comico Enrico Brignano con la moglie Flora Canto, la cantante Annalisa Minetti, Vittorio Sgarbi, il prete antimafia delle periferie romane, don Antonio Coluccia, l’attore americano Vincent Riotta e tanti altri vip.

La finzione dell’ospite di onore (lei invece ha il 40% del locale) nelle foto social

Gli account social del locale non dicono mai che lady Viminale ne è proprietaria, anzi illustrano le sue foto in posa come si trattasse di una vip arrivata lì per caso e ingolosita dai piatti. Così scrivono «Claudia Conte ci onora sempre con la sua presenza per i nostri eventi», oppure «la meravigliosa Claudia Conte anche oggi ci onora con la sua presenza». D’altra parte, il ristorante di famiglia serve alla Conte più per le relazioni che come business: nell’ultimo bilancio disponibile, quello del 2024, ha fatturato 449.069 euro perdendo 60.874 euro nonostante i molti aiuti arrivati in questi anni dalle leggi Covid (fra questi un finanziamento agevolato di 250 mila euro dalla Banca del Mezzogiorno/Mediocredito centrale. Migliori i conti della società di pubbliche relazioni interamente posseduti dalla Conte, la Shallow srl. Nel 2024 ha fatturato 102.977 euro riportando un utile netto di 9.278 euro.