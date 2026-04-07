Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoMatteo Piantedosi
POLITICAGoverno MeloniInformazioneMatrimoniMatteo Piantedosi

Claudia Conte e il silenzio di Piantedosi

07 Aprile 2026 - 09:19 Alba Romano
embed
Claudia Conte e Matteo Piantedosi
Claudia Conte e Matteo Piantedosi
È passata una settimana dalla rivelazione della relazione. Ma il responsabile dell'Interno non ha ancora detto una parola. E allora si muove FdI

È passata una settimana da quando Claudia Conte ha rivelato di avere una relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. E lui non ha ancora parlato. Lei ha invece promesso che a breve avrebbe spiegato tutto e risposto agli interrogativi sorti dopo la sua rivelazione. Intanto si muove Fratelli d’Italia. Che chiede al ministro di fare chiarezza. Ma lui finora non si muove. E Il Fatto Quotidiano racconta la realizzazione di un documentario da lei firmato sull’alluvione in Emilia-Romagna.

L’intervista mancata a Crosetto

«Grazie al prezioso materiale raccolto, ho ritenuto importante produrre anche un documentario per sensibilizzare tutti i portatori di interesse. Nel documentario sono presenti, oltre alle immagini filmate in quei giorni drammatici, emozionanti interviste a soccorritori dell’Esercito, al Ministro Crosetto e al Presidente della Regione Emilia Romagna Bonaccini», scrive lei al Dipartimento della Protezione Civile. Ma l’intervista al responsabile della Difesa non c’è. Nell’interlocuzione per ottenere l’intervista con Curcio, Conte fornisce anche altri dettagli sul documentario con la Rai: «Ideato e prodotto da Claudia Conte in collaborazione con l’Esercito Italiano e la Rai (…). Nel documentario saranno presenti anche testimonianze del mondo della cultura che si è mobilitato con iniziative di raccolta fondi ai quali hanno aderito tanti artisti e sportivi tra cui Russel Crowe, Del Piero e Pupi Avati».

Articoli di POLITICA più letti
1.

Lady Viminale Claudia Conte e il ristorante di famiglia di cui è azionista a due passi dal Papa. Ecco chi si è seduto lì e come l’ha sfruttato per le sue pr

2.

«Claudia Conte? L’ho assunta io in Rai», parla l’ex direttore di Radio1 e compagno di scuola di Piantedosi: «La sua storia? Perché è molto strana»

3.

Tajani batte Renzi e Calenda nei portafogli vip. Dal patron di Acqua Lete all’ex presidente Confindustria Antonio D’Amato ecco chi si è svenato per lui

4.

Claudia Conte e il giallo del documentario venduto alla Rai: come è finito nel catalogo e quanto è costato

5.

Il Fatto, Claudia Conte e la lettera anonima alla moglie del politico Pd: «Un’attricetta di paese, si fa aiutare dai vecchi»