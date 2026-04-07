Claudia Conte e il silenzio di Piantedosi

È passata una settimana dalla rivelazione della relazione. Ma il responsabile dell'Interno non ha ancora detto una parola. E allora si muove FdI

È passata una settimana da quando Claudia Conte ha rivelato di avere una relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. E lui non ha ancora parlato. Lei ha invece promesso che a breve avrebbe spiegato tutto e risposto agli interrogativi sorti dopo la sua rivelazione. Intanto si muove Fratelli d’Italia. Che chiede al ministro di fare chiarezza. Ma lui finora non si muove. E Il Fatto Quotidiano racconta la realizzazione di un documentario da lei firmato sull’alluvione in Emilia-Romagna.

L’intervista mancata a Crosetto

«Grazie al prezioso materiale raccolto, ho ritenuto importante produrre anche un documentario per sensibilizzare tutti i portatori di interesse. Nel documentario sono presenti, oltre alle immagini filmate in quei giorni drammatici, emozionanti interviste a soccorritori dell’Esercito, al Ministro Crosetto e al Presidente della Regione Emilia Romagna Bonaccini», scrive lei al Dipartimento della Protezione Civile. Ma l’intervista al responsabile della Difesa non c’è. Nell’interlocuzione per ottenere l’intervista con Curcio, Conte fornisce anche altri dettagli sul documentario con la Rai: «Ideato e prodotto da Claudia Conte in collaborazione con l’Esercito Italiano e la Rai (…). Nel documentario saranno presenti anche testimonianze del mondo della cultura che si è mobilitato con iniziative di raccolta fondi ai quali hanno aderito tanti artisti e sportivi tra cui Russel Crowe, Del Piero e Pupi Avati».