Dossieraggi, perquisizioni a Roma nell’inchiesta sulla Squadra Fiore

Si procede per accesso abusivo a sistema informatico e violazione della privacy, ma anche per truffa e peculato a carico di ex agenti dei servizi segreti

I carabinieri del Ros stanno perquisendo una serie di persone in relazione all’inchiesta della procura di Roma sulla Squadra Fiore, un gruppo clandestino accusato di confezionare dossier. Nell’indagine si procede, tra l’altro, per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy ed esercizio abusivo della professione. Contestualmente si stanno effettuando perquisizioni anche per il filone di indagine in cui si procede per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizio segreti.

Cos’è la Squadra Fiore

Secondo le indagini della procura di Roma la Squadra Fiore è un gruppo clandestino con ex esponenti delle forze dell’ordine che confezionava dossier, anche per committenti internazionali. Esattamente come la Equalize a Milano. Dal marzo 2024 piazzale Clodio indaga su una banda che sembra avere come core business lo spionaggio industriale. L’indagine è del procuratore aggiunto Stefano Pesci. Fino a qualche tempo fa erano solo due le persone indagate: Samuele Calamucci e l’ex poliziotto Carmine Gallo, entrambi al centro dell’indagine milanese su Equalize. Ma negli atti dell’inchiesta ci sono diversi nomi di membri delle forze di polizia – uomini dell’intelligence – su cui si stanno facendo accertamenti. Uno è stato già identificato: si chiama Rosario, ed è un ex uomo dei Servizi.

(In aggiornamento)