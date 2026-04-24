Giornata dell'Europa 2026, migliaia di giovani con Metsola e Fitto a Roma l'8 e il 9 maggio – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2026 In occasione della Giornata dell'Europa 2026, il Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia organizzano due giorni di appuntamenti a Roma per avvicinare i cittadini, e in particolare i giovani, alle opportunità che l’Europa offre e per coinvolgerli nella partecipazione democratica. All’inaugurazione saranno presenti Roberta metsola e Raffaele Fitto. Le interviste con Claudio Casini (Commissione europea in Italia), Carlo Corazza (Parlamento europeo in Italia) e Giovanni Alibrandi (Direttore Radio2) Carlo Corazza, Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia: “L'Europa è un’esperienza che si costruisce vivendola. Per questo abbiamo voluto che al centro di questa serata ci siano non solo rappresentanti delle istituzioni e artisti, ma soprattutto i giovani, con le loro idee e le loro proposte. Luci d'Europa e tutte le iniziative di quest’anno non sono eventi su di loro: sono momenti costruiti con loro.” Claudio Casini, Capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia: “Abbiamo voluto fortemente promuovere un evento al Pincio aperto alle cittadine e ai cittadini di tutte le età per celebrare le opportunità che l’Europa offre ogni giorno e i valori che ci uniscono nella comune famiglia europea, oggi più che mai centrali e attuali: libertà, inclusione, partecipazione, sicurezza.” La Giornata dell’Europa, celebrata ogni anno il 9 maggio, ricorda la Dichiarazione di Robert Schuman, con cui il ministro degli Esteri francese Robert Schuman propose la creazione di una comunità europea per la gestione condivisa delle risorse strategiche del dopoguerra. Questa iniziativa è comunemente considerata il punto di avvio del processo di integrazione europea. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev