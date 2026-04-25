Bella Ciao e Inno su Camera con Vista su La7 ma guarda in alto, di Alexander jakhnagiev – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2026 L'anticipazione di Camera con Vista su La7, il programma di Alexander Jakhnagiev in onda Domenica alle 09.40 e in replica Lunedì e Martedì in terza serata. Prodotto da Agenzia Vista. Le bagarre e il dietro le quinte dell'approvazione del Decreto Sicurezza a Montecitorio da Bella Ciao all'Inno Nazionale con tanti commenti in piazza e i nuovi iconici balletti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev