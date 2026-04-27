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Il 14enne accoltellato da un gruppo di giovani a Milano

27 Aprile 2026 - 09:50 Alba Romano
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quarto oggiaro 14enne aggredito accoltellato
quarto oggiaro 14enne aggredito accoltellato
Per motivi tuttora in corso di accertamento lo avrebbero colpito alla schiena e al capo

Un ragazzo di 14 anni di origine egiziana è stato aggredito e accoltellato alla stazione Fs di Quarto Oggiaro a Milano. Secondo le prime informazioni sarebbe stato aggredito da un gruppo di soggetti, la cui identità al momento è ignota. Per motivi tuttora in corso di accertamento lo avrebbero colpito alla schiena e al capo verosimilmente con dei frammenti di bottiglia, provocandogli ferite lacero contuse, poi si sarebbero allontanati facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Milano Musocco. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, non sarebbe in pericolo di vita.

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