Caso Minetti, Meloni: Non sono il Presidente della Repubblica, non mi fate fare il suo lavoro – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2026 "Delle migliaia di domande di grazia mandate alla Procura tornano con parere favorevole decine, a quel punto il ministero della Giustizia tende a confermare il parere positivo che è pervenuto e che di solito conferma anche il Quirinale. Se chiede a me questo provvedimento non ha seguito in niente un inter diverso, è stato portato avanti nel rispetto della legge e della prassi", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev