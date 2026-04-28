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Meloni: Approvato nuovo Decreto sul lavoro in occasione del Primo Maggio – Il video

28 Aprile 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2026 "Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui. Ci siamo, come sapete, avvicinando alla Festa dei Lavoratori; anche quest'anno il Governo ha deciso di celebrare questa importante ricorrenza con dei provvedimenti dedicati, ovviamente, al mondo del lavoro. Pensiamo che sia questo il modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono, con il loro lavoro, a fare grande la nostra nazione", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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