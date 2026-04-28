Meloni su nuovo Decreto Lavoro: Congedi parentali portati a 3 mesi coperti all'80% – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2026 "Altro dato significativo riguarda i congedi parentali, che noi abbiamo portato a tre mesi coperti all'80%. Anche questa è una misura molto concreta, molto economica, perché per un lavoratore (ho preso a parametro questo) che guadagna 35.000 euro l'anno, vale un beneficio di circa 4.000 euro", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev